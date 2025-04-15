Зеленский захотел продлить военное положение после российского Дня Победы

Зеленский внес в Раду закон о продлении военного положения с 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации с 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что проекты двух законов уже зарегистрированы на сайте украинского парламента. Согласно документам, военное положение продлевается на 90 дней.

На время военного положения украинские власти запретили проведение президентских и парламентских выборов. При этом в последние недели о возможности избрания главы государства начали писать СМИ, утверждая, что голосование может состояться уже летом.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркивал, что депутаты намерены проголосовать по законопроектам уже в ближайшее время. Это будет уже пятнадцатым голосованием по продлению данных режимов на Украине.