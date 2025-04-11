На Украине анонсировали продление военного положения после российского Дня Победы

Стефанчук: На Украине продлят военное положение и мобилизацию после 9 мая

На Украине продлят военное положение и мобилизацию после 9 мая. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации на Украине, потому что война не завершена, война продолжается», — объяснил председатель Рады.

11 апреля стало известно о подготовке на Украине к усилению мобилизации. Из Киевской области в Одессу были переведены дополнительные сотрудники военкоматов.

Ранее в украинском парламенте допускали отмену военного положения на Украине после 9 мая. По словам нардепа Артема Дмитрука, президент Украины Владимир Зеленский не уверен даже в своих возможностях остаться у власти в апреле.