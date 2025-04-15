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16:55, 15 апреля 2025Россия

Жителей покинутых мужчинами ради СВО поселков предупредили о смертельной опасности

Забайкальский глава Осипов предупредил о смертельной опасности из-за пожаров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Осипов

Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Жителям ряда российских населенных пунктов, покинутых мужчинами ради участия в специальной военной операции (СВО), может грозить смертельная опасность. Об этом россиян предупредил глава Забайкальского края Александр Осипов, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Как заявил чиновник, в регионе сложилась крайне опасная экстраординарная ситуация — «практически весь край объят лесными пожарами». Губернатор Осипов предупредил, что каждый день десятки поселков находятся под угрозой.

«Сегодня, когда большое количество наших земляков находятся на СВО, во многих селах [остались] только женщины, дети и старики. Их жизнь подвергается смертельной опасности», — отметил Осипов. Он подчеркнул, что все пожарные отряды уже задействованы, и растет число возгораний, на тушение которых уже нельзя выделить специалистов.

«Я призываю всех (...) ловить поджигателей, сообщать информацию о пожарах (...) Задержано уже более сорока [поджигателей] Мной объявлена выплата в 250 тысяч рублей любому жителю края, который задержит поджигателя», — заявил губернатор.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в соседней с Забайкальем Бурятии загорелось почти 370 гектаров леса.

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