Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:42, 7 апреля 2025Экономика

В российском регионе загорелось почти 370 гектаров леса

В Бурятии площадь лесных пожаров достигла почти 370 гектаров
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Бурятии разгорелись лесные пожары. О масштабах бедствия сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

По данным ведомства, на территории региона зафиксировано 13 очагов возгорания. Пламя охватило 369,9 гектара — пожары тушат в шести районах республики и в столице Улан-Удэ. В работах задействованы 268 спасателей и 51 единица спецтехники. Сложнее всего дела обстоят в Еравнинском районе, где развернулись шесть очагов возгорания. Угрозы населенным пунктам не наблюдается. Причиной воспламенения, по мнению специалистов, послужил весенний пал травы и неосторожное обращение с огнем. На данный момент в республике введен особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен.

Вторая волна лесных пожаров захлестнула Калифорнию в конце марта. Так называемый Серебряный пожар вспыхнул 30 марта неподалеку от города Бишоп, долина Оуэнс, на границе с Невадой и охватил больше 640 гектаров. Катаклизм поставил под угрозу самое старое дерево на планете: щетинистая сосна-долгожитель произрастает в парке «Белые горы», а ее возраст насчитывает порядка 5000 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Зрителей возмутил сбежавший в США актер в ремейке «Москва слезам не верит»

    Курс рубля к доллару и евро упал

    Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

    Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

    Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

    В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

    В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

    В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

    Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше