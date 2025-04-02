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14:51, 2 апреля 2025Экономика

Самое старое дерево в мире оказалось под угрозой из-за лесного пожара

Guardian: В Калифорнии лесной пожар рискует уничтожить древнейшее дерево в мире
Виктория Клабукова

Фото: Ryan Shinvill / Shutterstock / Fotodom

В Калифорнии лесной пожар рискует уничтожить самое старое дерево на планете. Об этом пишет издание Guardian.

Угроза нависла над щетинистой сосной-долгожителем по прозвищу Мафусаил. Рекордсмен произрастает в парке «Белые горы», а его возраст насчитывает порядка пяти тысяч лет. Местный сосновый бор Бристлекон является древнейшим в мире и обязан этому своей характерной особенности — здешние деревья отличаются повышенной резистентностью к насекомым и болезням.

На исторический парк надвигается так называемый «Серебряный пожар». Пламя вспыхнуло в воскресенье, 30 марта, неподалеку от города Бишоп, долина Оуэнс, на границе с Невадой. Территория возгорания на данный момент занимает почти 647 гектаров. Были эвакуированы около 800 домохозяйств. К вечеру понедельника пламя удалось локализовать, но в зоне возгорания в ближайшие дни прогнозируется сильный ветер.

В конце марта мощные лесные пожары вспыхнули в Южной Корее. Подобного возгорания страна не видела за всю историю наблюдений. Причиной масштабного катаклизма мог стать обряд на семейной могиле.

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