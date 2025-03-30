Причиной начала мощнейших в истории Южной Кореи лесных пожаров назвали обряд

Reuters: Лесные пожары в Южной Корее произошли из-за обряда на семейной могиле

Южнокорейская полиция задержала мужчину, действия которого, предположительно, привели к возникновению мощнейших в истории Южной Кореи лесных пожаров. Как пишет Reuters, мужчина, которому за 50 лет, спровоцировал их, совершив обряд поминовения у семейного захоронения.

Представители закона, назвавшие возможную причину возникновения пожаров, в результате которых «были разрушены тысячи зданий, включая исторические храмы», уточнили, что «находятся в процессе проверки доказательств».

В свою очередь, журналисты обратили внимание на то, что в корейской правовой системе задержание не обязательно влечет за собой арест или немедленное предъявление обвинений, подозреваемого могут просто зарегистрировать. Сам мужчина, указывает Yonhap, не признает свою вину.

По данным на четверг, 27 марта, огнем от пожаров были пройдены более 36 тысяч гектаров, а 325 зданий, включая 117 жилых домов оказались разрушены. Сильнее всего пострадали город Андон, соседние уезды Ыйсон и Санчон, а также миллионник Ульсан.

Согласно информации, которая приводится в публикации в воскресенье, пожар уничтожил около 48 тысяч гектаров и 4 тысячи строений, вынудив эвакуироваться десятки тысяч человек. В субботу пожарные еще продолжали бороться с небольшими вновь возникшими очагами стихии.