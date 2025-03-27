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11:43, 27 марта 2025Экономика

Мощнейшие лесные пожары в истории вспыхнули в Южной Корее

В Южной Корее вспыхнули мощнейшие лесные пожары в истории, 26 человек не выжили
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Yonhap / Reuters

В Южной Корее вспыхнули мощнейшие лесные пожары в истории. Пламя практически опустошило юго-восточную провинцию Северная Кенсан, сообщает Associated Press.

Огнем пройдены более 36 тысяч гектаров, а 325 зданий оказались разрушены — в том числе 117 жилых домов. Сильнее всего пострадали от пожаров город Андон, соседние уезды Ыйсон и Санчон, а также город Ульсан. Около 37 тысячам жителей пришлось эвакуироваться. Их разместили в спортивных залах и школах.

Общее число пострадавших оценивают в 56 человек: 30 из них получили ранения, а 26 — не выжили. Подробные данные о жертвах не уточняются, известно лишь, что им было в среднем 60-70 лет.

Власти страны предполагают, что причиной столь масштабных лесных пожаров мог стать человеческий фактор. В том числе речь идет о случаях, когда люди поджигали засохшую траву, чтобы расчистить могилы родственников, или проводили сварочные работы вблизи лесов.

Ранее в Южной Корее разбился вертолет, который должен был тушить пожар в уезде Ыйсон. На борту, по предварительным данным, был только пилот — его спасти не удалось.

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