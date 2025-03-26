«Ёнхап»: В Южной Корее разбился вертолет, один человек погиб

Вертолет разбился в уезде Ыйсон в Южной Корее, где уже несколько дней бушуют лесные пожары. Об этом пишет агентство «Ёнхап».

По предварительным данным, в вертолете был один пилот, он погиб. Как уточняется, воздушное судно упало в Ыйсоне, расположенном примерно в 180 километрах к юго-востоку от Сеула.

Лесная служба Кореи сообщила, что после крушения приостановила полеты всех пожарных вертолетов. По словам властей, причина аварии расследуется.

Ранее российских туристов предупредили об опасности посещения районов Южной Кореи, охваченных пожарами. До этого власти объявили режим национального бедствия в юго-восточной части страны.

Огонь распространился на популярные национальные парки и окрестности храмов. Среди людей появились жертвы, полторы тысячи жителей эвакуировали.