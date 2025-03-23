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15:10, 23 марта 2025Путешествия

Российским туристам указали на опасность поездок в охваченные пожарами районы Южной Кореи

Российским туристам не следует ехать в районы Южной Кореи, где бушуют пожары
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: NEWSIS / XinHua / Globallookpress.com

Российских туристов предупредили об опасности посещения районов Южной Кореи, охваченных пожарами. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Власти объявили режим национального бедствия в юго-восточной части страны. Там сильные пожары бушуют в уезде Санчхон провинции Кенсан, где от лесов загорелись десятки жилых домов. Также огонь распространился на популярные национальные парки и окрестности храмов. Среди людей появились жертвы, полторы тысячи жителей эвакуировали.

Между тем все ближайшие рейсы из России в Южную Корею заполнены из-за сезона цветения сакуры. В Ассоциации туроператоров России отметили, что туристы не отказываются от поездок: несмотря на ЧП, снижение продаж туров не наблюдается. Находящиеся в стране россияне могут объезжать опасные районы, указали в ассоциации. Южная Корея — экскурсионная страна, где можно исключить из маршрута места стихийного бедствия.

21 марта всех отдыхающих на Бали туристов, в том числе россиян, предупредили об экстремальной погоде на индонезийском острове.

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