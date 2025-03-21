Россиян на Бали предупредили об экстремальной погоде

The Bali Sun: На Бали сильный ветер обрушил здания и сорвал крыши домов

Всех отдыхающих на Бали туристов, в том числе россиян, предупредили об экстремальной погоде на индонезийском острове. Об этом сообщает The Bali Sun.

Уточняется, что у южного побережья Бали волны могут подниматься до 4 метров. Опасность грозит курортам Чангу, Семиньяк, Легиан, Кута, Джимбаран и Улувату. Местных жителей, туристов, рыбаков и серферов призвали быть крайне осторожными и следить за изменениями погоды.

Сильный ветер и дождь уже нанесли большой ущерб острову. Несколько зданий местного храма обрушились, а крыши некоторых домов были сорваны.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и раскрыл истинное отношение жителей индонезийского острова к иностранцам. Автор публикации отметил, что балийцы вынуждены быть вежливыми и улыбаться всем туристам, поскольку этого требуют их традиции.