Российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Бали к иностранцам

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и раскрыл истинное отношение жителей индонезийского острова к иностранцам. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что балийцы вынуждены быть вежливыми и улыбаться всем туристам, поскольку этого требуют их традиции. При этом за улыбками скрывается нетерпимость.

«Вы вообще понимаете, каково жить на небольшом острове и быть в меньшинстве среди чужаков? Цены растут, на улицах белых людей уже давно больше, чем азиатов. Они навязывают свой стиль жизни, чуждую культуру, создают опасные ситуации на дорогах и многое-многое другое», — объяснил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Таиланде и рассказал, почему его соотечественники бегут из этой страны. Он отметил, что за дешевую еду, теплое море и свободу «приходится платить нервами, деньгами и здоровьем».