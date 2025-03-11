Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 11 марта 2025Путешествия

Российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Бали к иностранцам

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на Бали и раскрыл истинное отношение жителей индонезийского острова к иностранцам. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что балийцы вынуждены быть вежливыми и улыбаться всем туристам, поскольку этого требуют их традиции. При этом за улыбками скрывается нетерпимость.

«Вы вообще понимаете, каково жить на небольшом острове и быть в меньшинстве среди чужаков? Цены растут, на улицах белых людей уже давно больше, чем азиатов. Они навязывают свой стиль жизни, чуждую культуру, создают опасные ситуации на дорогах и многое-многое другое», — объяснил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Таиланде и рассказал, почему его соотечественники бегут из этой страны. Он отметил, что за дешевую еду, теплое море и свободу «приходится платить нервами, деньгами и здоровьем».

    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер и грузовое судно Solong столкнулись у побережья Британии. Контейнеровоз перевозил ядовитый цианистый натрий

    Воробьев привел подробности о разрушениях после атак БПЛА в Подмосковье

    Появились подробности о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    На Западе заявили о серьезных последствиях решения Трампа по Украине

    Один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников на Подмосковье

    В Windows 11 появятся рекомендации

    В Россию захотели возить пиво из страны в Карибском море

    Российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Бали к иностранцам

    Российский общественник выявил незаконную продажу алкоголя и решил заработать на шантаже

    В Подмосковье отменили поезда в Москву и область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше