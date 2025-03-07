Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:46, 7 марта 2025Путешествия

Блогер описал жизнь россиян в Таиланде словами «сначала переезжают, но потом бегут оттуда»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Таиланде и рассказал, почему его соотечественники «бегут» из этой страны. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, россияне сначала переезжают в Таиланд, но потом сталкиваются с реалиями жизни там и стремятся скорее уехать. «Тут дешевая еда, теплое море и свобода, но за нее приходится платить нервами, деньгами и здоровьем», — пояснил Кутовой.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022

Он обратил внимание, что туристическая виза позволяет находиться в Таиланде только 60 дней. Затем приходится каждые три месяца выезжать в ближайшие страны или оформлять долгосрочную визу: студенческую, рабочую или элитную за 600 тысяч батов (1,5 миллиона рублей).

Кроме того, страна отпугивает жарой и обилием насекомых. «Лето в Таиланде — это ад: плюс 35 и дожди. А еще тараканы размером с кулак и комары с лихорадкой денге», — отметил блогер.

Кутовой добавил, что в Таиланде трудно найти легальную работу, а также завести друзей среди местных жителей. «Русские тусовки есть, но не всем хватает общения», — заключил он.

Ранее россиянам раскрыли стоимость пляжных туров за границу в марте. В Таиланде можно отдохнуть в среднем за 183 тысячи рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    «Выбора нет». Трамп считает, что Украине придется пойти на мирную сделку с Россией

    Москву откатит к зимней погоде

    Стали известны подробности о расправе над супругами-пенсионерами в российском регионе

    Блогер описал жизнь россиян в Таиланде словами «сначала переезжают, но потом бегут оттуда»

    Глава МИД Китая высказался о причинах конфликта на Украине

    Армия России сломила упорное сопротивление штурмовиков ВСУ в Курской области

    Ряд российских регионов предупредили о 30-градусных морозах 8 марта

    Россиян предостерегли от потенциальной опасности популярного косметического средства

    Разгадана тайна болезни Бетховена

    Стало известно об ухудшении положения группировки ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше