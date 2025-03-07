Блогер описал жизнь россиян в Таиланде словами «сначала переезжают, но потом бегут оттуда»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Таиланде и рассказал, почему его соотечественники «бегут» из этой страны. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, россияне сначала переезжают в Таиланд, но потом сталкиваются с реалиями жизни там и стремятся скорее уехать. «Тут дешевая еда, теплое море и свобода, но за нее приходится платить нервами, деньгами и здоровьем», — пояснил Кутовой.

Он обратил внимание, что туристическая виза позволяет находиться в Таиланде только 60 дней. Затем приходится каждые три месяца выезжать в ближайшие страны или оформлять долгосрочную визу: студенческую, рабочую или элитную за 600 тысяч батов (1,5 миллиона рублей).

Кроме того, страна отпугивает жарой и обилием насекомых. «Лето в Таиланде — это ад: плюс 35 и дожди. А еще тараканы размером с кулак и комары с лихорадкой денге», — отметил блогер.

Кутовой добавил, что в Таиланде трудно найти легальную работу, а также завести друзей среди местных жителей. «Русские тусовки есть, но не всем хватает общения», — заключил он.

Ранее россиянам раскрыли стоимость пляжных туров за границу в марте. В Таиланде можно отдохнуть в среднем за 183 тысячи рублей.