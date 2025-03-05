Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:27, 5 марта 2025Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость пляжных туров за границу в марте

АТОР: В марте тур в Египет на 8 ночей обойдется россиянам от 170,5 тысячи рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

В марте россияне поедут отдыхать на море в Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. Стоимость пакетных пляжных туров по этим направлениям за границей раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, поездка в Египет на восемь ночей в среднем обойдется от 170,5 тысячи рублей с перелетом. Без учета билетов тур будет стоить от 120 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Средний чек пакетного тура в Таиланд в марте составляет 183 тысячи рублей с перелетом при средней длительности десять ночей. Поездка на семь ночей в ОАЭ будет стоить 179 тысяч рублей.

Тем временем в Турцию россияне едут в среднем на пять ночей, чек на тур при этом составляет 111,6 тысячи рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на путешествия 8 Марта. Поездка в Сочи — одно из самых востребованных направлений — обойдется в среднем в 31,9 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Примирительное послание Зеленского не помогло

      Харитонов отказался верить в историю с отнявшимися ногами Александра Емельяненко

      МВД объявило в федеральный розыск бывшего главврача российской больницы

      В Кишиневе ответили Макрону на заявление об угрозе Молдавии со стороны России

      Российская стилистка перечислила модные цвета одежды на весну

      Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздники

      Бывших сотрудников Минобороны осудят по делу о взятках

      Россияне сбежали от таксиста без оплаты в Таиланде и нарвались на критику в сети

      В Сибири вывели морозоустойчивый сорт российского винограда

      Представлен самый мощный компьютер в истории Apple

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше