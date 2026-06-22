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08:03, 22 июня 2026Экономика

На Москву обрушатся грозы и град

Синоптик Тишковец: Град и кратковременные ливни с грозой обрушатся на Москву 22 июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В понедельник, 22 июня, на Москву обрушатся град диаметром до трех сантиметров и кратковременные ливни с грозой. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В целом погода в этот день будет облачной с прояснениями. «Пройдут кратковременные ливни — на каждый квадратный метр московских улиц прольется до 5-7 литров дождевой воды, местами прогремят грозы, возможен град диаметром до 2-3 сантиметров», — уточнил синоптик.

Тишковец добавил, что будет дуть северо-западный ветер с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 22-25 градусов Цельсия. Атмосферное давление будет снижаться и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие дни дождливая погода в Москве уступит место летнему теплу.

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