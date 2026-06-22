Боец ГВ «Центр» Якут закрыл собой 11-летнего ребенка от дрона ВСУ

Российский военнослужащий пятого комендантского полка 51-й армии группировки войск «Центр», заместитель военного коменданта полка Артем Якут рассказал ТАСС о том, как спас от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ)11-летнего ребенка.

Все произошло при эвакуации мальчика из фронтового города Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Приходилось собой закрывать мальчика этого, потому что дрон заходил на удар, и он, как я понимаю, не особо выбирал, куда ему бить. И наши бойцы его [дрон] уничтожили», — вспоминает Якут.

Сам военный получил осколочные ранения, ребенок же не пострадал и был успешно эвакуирован в тыл.

Ранее механик-водитель 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Ягуар раскрыл, что доставляют российским бойцам на передовую при помощи дронов помимо необходимых вещей и стандартных продуктов питания.