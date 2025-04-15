Звезду «Вишневого сада» и «Тартюфа» нашли мертвой в своей квартире

Актриса Татьяна Вилькина умерла в возрасте 51 года, тело нашли в ее квартире

Российская актриса Татьяна Вилькина была найдена мертвой 14 апреля в своей московской квартире. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

51-летняя Вилькина была дочерью худрука театра «Вишневый сад», где артистка служила последние несколько лет. По информации издания, ее тело было обнаружено в доме, где она проживала в Москве.

«Тело актрисы обнаружил участковый. Предварительно сообщается, что смерть наступила по естественным причинам», — рассказал собеседник издания.

Татьяна окончила Щукинское училище в 1995 году, была звездой Московского драматического театра Еt cetera Калягина, а в последние годыработала в Московском театральном центре «Вишневый сад», где работает ее отец. В кино Вилькину помнят, прежде всего, по ролям в фильмах «Ретро втроем» (1998) и «Тартюф» (2000).

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