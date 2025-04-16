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04:15, 16 апреля 2025Ценности

51-летняя экс-участница Spice Girls в бикини попала на фото папарацци

Папарацци сняли экс-участницу Spice Girls Мелани Си в бикини на пляже в Сиднее
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Khapbm / Backgrid / Legion-Media

Экс-участницу музыкальной группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм, более известную как Мелани Си или Мел Си, сняли в купальнике в Австралии. Материал приводит Daily Mail.

51-летняя исполнительница попала на фото папарацци во время отдыха на пляже в Сиднее. Она предстала перед камерами в полный рост в зеленом вязаном бикини. Комплект включал в себя прямоугольный топ с тонкими бретелями и трусы с заниженной талией.

В то же время звезда продемонстрировала ярко-красный лак на ногтях, кубики пресса на животе и многочисленные татуировки на теле. Известно, что компанию артистке составил ее возлюбленный — манекенщик Крис Дингуолл.

В октябре 2024 года 50-летняя Виктория Бекхэм опубликовала снимок в боди с декольте до пупка.

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