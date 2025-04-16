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11:16, 16 апреля 2025Ценности

52-летняя Кармен Электра снялась без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, снялась без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость поделилась видео, в котором предстала сидящей в кресле. Она позировала перед камерой в облегающей футболке с надписью Sex Symbol («Секс-символ»), кожаных трусах, гетрах и туфлях с логотипом люксового бренда Chanel. Кроме того, ее образ дополнили массивный браслет упомянутой марки и яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

Фото: @carmenelectra

Поклонники оценили ролик Электры в комментариях под ним. «Эта футболка не врет», «Просто ошеломляешь», «Такая сексуальная, такая идеальная», «Как всегда прекрасна», «Красотка», — высказывались они.

В марте Кармен Электра показала фигуру в откровенном нижнем белье.

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