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10:23, 31 марта 2025Ценности

52-летняя Кармен Электра показала фигуру в откровенном нижнем белье

52-летняя модель Кармен Электра показала фигуру в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 52-летняя знаменитость продемонстрировала подтянутое тело в нижнем белье черного цвета, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Также в ролике видно, что комплект дополняют чулки и подтяжки.

Для своего образа Электра распустила волосы и уложила их в аккуратные локоны. Кроме того, она оформила макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы нюдовую помаду.

Ранее сообщалось, что Кармен Электра показала грудь в прозрачном бюстгальтере.

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