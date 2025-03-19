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10:18, 19 марта 2025Ценности

52-летняя Кармен Электра показала грудь в прозрачном бюстгальтере

Мария Винар

Фото: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда предстала на размещенном снимке в шубе, юбке с высокой посадкой и бюстгальтере, оформленном кружевами и прозрачными вставками. Знаменитость позировала перед камерой с макияжем, выполненным в стиле smoky eyes, и распущенными локонами.

Поклонники оценили фото Электры в комментариях под постом. «Этот наряд смотрится на тебе просто потрясающе», «Ты все еще очень сексуальна», «Горячо», «Совершенная женщина», «Шикарная», — высказывались они.

В январе сообщалось, что Кармен Электра также продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Модель поделилась снимком, на котором была запечатлена в брюках с низкой посадкой и бюстгальтере от бикини.

Вот это да!
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