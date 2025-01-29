52-летняя Кармен Электра показала фигуру в откровенном наряде

52-летняя актриса Кармен Электра показала фигуру в брюках с низкой посадкой

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в костюме ярко-розового цвета, состоящем из бюстгальтера от бикини и расклешенных брюк с низкой посадкой. При этом на размещенном кадре видно, что данные вещи оформлены сияющими пайетками. Также можно заметить, что для своего образа знаменитость решила распустить волосы и уложить их в небрежные локоны.

«В ожидании солнечного ошеломления», — подписала звезда «Спасателей Малибу» пост, который набрал 16,8 тысячи лайков.

В декабре прошлого года сообщалось, что Кармен Электра позировала перед камерой в трусах, прикрыв обнаженную грудь огромным бантом.