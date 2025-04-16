62-летний популярный актер оголил торс на новых фото и удивил фанатов

Популярный британский актер и кинопродюсер Рэйф Файнс оголил торс на новых фото и удивил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в аккаунте агентства Viral Pop Culture в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летнего артиста запечатлели в спортзале. Он предстал на размещенном кадре в одних черных шортах. Файнс позировал перед камерой без футболки, демонстрируя мускулы и пресс.

Фото: @ralphfiennes

Пользователи сети оценили форму звезды «Конклава» и «Гарри Поттера» в комментариях под постом. «Мужчина, который мотивирует», «Как всегда, хорош», «Новая Росомаха», «Удивительно, что можно сделать со своим телом», «Мне нравятся, как пожилые мужчины заботятся о себе и остаются в хорошей форме», — высказывались они.

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