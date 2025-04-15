Полуголый Мэтт Деймон сделал сальто с яхты

Полуобнаженный американский актер Мэтт Дэймон попал в объектив папарацци. Материал приводит Daily Mail.

54-летнего артиста запечатлели в Италии, где он находится на съемках фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Так, он предстал перед камерой во время отдыха на яхте в синих шортах и с голым торсом, а также с отросшими седыми волосами и бородой.

При этом Деймон прыгнул в воду с бота судна, сделав сальто.

Ранее в апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».