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06:58, 15 апреля 2025Ценности

Полуголый Мэтт Деймон сделал сальто с яхты

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mark Blinch / Reuters

Полуобнаженный американский актер Мэтт Дэймон попал в объектив папарацци. Материал приводит Daily Mail.

54-летнего артиста запечатлели в Италии, где он находится на съемках фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Так, он предстал перед камерой во время отдыха на яхте в синих шортах и с голым торсом, а также с отросшими седыми волосами и бородой.

При этом Деймон прыгнул в воду с бота судна, сделав сальто.

Ранее в апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».

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