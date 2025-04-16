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15:08, 16 апреля 2025Наука и техника

Багамские острова запретили посадки ракетных ступеней Falcon 9

Багамские острова временно запретили посадки ракетных ступеней Falcon 9
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Багамские острова временно запретили посадки первых ступеней ракет Falcon 9 на территории архипелага. Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям правительства островного государства Латре Раминга сообщает РИА Новости.

«Правительство Багам через департамент экологического планирования и защиты объявило о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 в стране до завершения полного расследования последствий запусков», — говорится в заявлении чиновника.

По его словам, новые разрешения на посадки будут выдаваться после завершения их оценки экологического воздействия на окружающую среду архипелага.

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В феврале издание Spaceflight Now заметило, что компания SpaceX впервые посадила первую ступень ракеты Falcon 9 в районе Багамских островов. Запуск миссии Starlink 10-12 состоялся 19 февраля и стал 21-м стартом, проведенным компанией в 2025 году. Первая ступень с обозначением B1080 опустилась на беспилотную платформу Just Read the Instructions у острова Эксума.

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