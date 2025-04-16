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19:42, 16 апреля 2025Ценности

Бен Аффлек привлек внимание СМИ одной деталью во внешнем виде на новых фото

Актер Бен Аффлек привлек внимание СМИ новой татуировкой на фото со съемок фильма
Мария Винар

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американский актер и кинопродюсер Бен Аффлек привлек внимание СМИ одной деталью во внешнем виде на новых фото. Соответствующий материал появился на сайте издания People.

52-летнего актера запечатлели на съемках фильма «Животные», которые проходили в Лос-Анджелесе, в серой футболке, темно-синих джинсах и черных ботинках. В один момент Аффлек наклонился и продемонстрировал папарацци оголенную поясницу. На размещенных кадрах видно, что на этой части тела присутствует черный рисунок.

Однако журналисты напомнили, что в 2015 году после расставания с актрисой Дженнифер Гарнер артист сделал на своей спине татуировку с изображением разноцветного феникса. «Пока неизвестно, является ли новая татуировка Аффлека маскировкой для съемок или он лично решил ее переделать», — отметили редакторы.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью.

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