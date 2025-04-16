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16:15, 16 апреля 2025Путешествия

Более десяти фантомных меток появилось на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета в небе над Самарой
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Фантомные метки появились на радаре самолета авиакомпании «Победа» в небе над Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

16 апреля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Самару. При заходе на посадку в авиагавани назначения экипаж доложил о срабатывании системы ТКАС и наличии более десяти фантомных меток на радаре.

При этом в данном районе и в смежных секторах других воздушных судов не было. Несмотря на произошедшее, командир решил продолжить снижение, и посадка прошла благополучно.

Ранее российские пилоты увидели неопознанный летающий объект в небе над Москвой. Это был красный шар диаметром 50 сантиметров.

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