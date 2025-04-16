РИА Новости: В Калиново бойцы ВСУ открыли огонь по готовым сдаться сослуживцам

В Калиново Донецкой народной республики (ДНР) украинские войска открыли огонь по готовым сдаться сослуживцам. Об этом рассказал командир отделения штурмового отряда 242-го гвардейского мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Альфа, передает РИА Новости.

По его словам, находившиеся в селе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были «пойманы» перед отправкой на фронт. Военный отметил, что они сами не знали, что им делать и как они попали на фронт.

«Они вроде бы и готовы были сдаться, но их свои начинают накрывать. И минами, и FPV-дронами», — рассказал Альфа.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры украинской армии пытаются ликвидировать военных, которые сдаются в плен. По его словам, таким образом они избавляются от свидетелей военных преступлений.