Бывшего замглавы Офиса Зеленского заподозрили в отмывании денег

На Украине в коррупции заподозрили экс-замглавы Офиса Зеленского Смирнова

На Украине бывшего замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в незаконном обогащении и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В рамках дела о коррупции чиновника подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен (около 31,5 миллиона рублей). По данным правоохранителей, в 2019-2021 годах он «отмыл» незаконно полученные средства путем строительства через подставную фирму домов на побережье в Одесской области.

НАБУ не называет имя подозреваемого. При этом, по данным агентства УНИАН, им является экс-замглавы офиса президента Андрей Смирнов. Он занимал эту должность с 2019 по 2024 год.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизация стала популярным способом уклонения подозреваемых в коррупции чиновников от уголовной ответственности. Как сообщило издание «Страна.ua», на данный момент 48 человек после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в Вооруженные силы Украины.

