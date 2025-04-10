На Украине подозреваемые в коррупции начали мобилизовываться в ВСУ

На Украине подозреваемые в коррупции чиновники стали мобилизовываться в ВСУ

На Украине мобилизация стала популярным способом уклонения подозреваемых в коррупции чиновников от уголовной ответственности. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что на данный момент 48 человек после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Издание объяснило, что таким образом рассмотрение дел останавливается, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избежать наказания.

Ранее суд продлил ограничения для пытавшегося мобилизоваться в ВСУ украинского чиновника. Сообщается, что он пытался мобилизоваться, но был уволен со службы.

До этого стало известно, что Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, в результате которого государство понесло ущерб на сумму около 2 миллиардов гривен, а также в получении рекордной взятки в размере 722 миллионов гривен.

