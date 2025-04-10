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08:22, 10 апреля 2025Бывший СССР

Призыв в ВСУ со скамьи подсудимых бывшего кандидата в президенты Украины отменили

Мобилизацию в ВСУ экс-кандидата в президенты Украины Насирова отменили
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) кандидата в президенты 2019 года, бывшего главы государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова отменили. Об этом заявила Военная служба правопорядка (ВСП) украинской армии, передает «Интерфакс-Украина».

9 апреля стало известно о мобилизации Насирова со скамьи подсудимых на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Он подозревается в злоупотреблении служебным положением, в результате которого государство понесло ущерб на сумму около 2 миллиардов гривен (4,2 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»), а также в получении рекордной взятки в размере 722 миллионов гривен (1,5 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Установлено, что солдат Насиров Р. М. был призван в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, который добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025», — говорится в заявлении ВСП ВСУ.

В Военной службе правопорядка армии Украины уточнили, что в настоящее время командование признало данный приказ противоправным и отменило его.

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