Бывший кандидат в президенты Украины мобилизовался в ВСУ со скамьи подсудимых

Экс-кандидат в президенты Украины Насиров мобилизовался со скамьи подсудимых

Кандидат в президенты Украины 2019 года, бывший глава государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров мобилизовался в Вооруженные силы Украины (ВСУ) со скамьи подсудимых на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает «Украинская правда».

Сообщается, что Насиров не прибыл на заседание в Высший антикоррупционный суд Украины. По словам его адвокатов, он был призван в ряды ВСУ.

На этом основании было подано ходатайство о приостановлении делопроизводства. На данный момент процесс находится на стадии судебного разбирательства, срок давности дела истекает в следующем году.

«Насиров зачислен в списки личного состава воинской части с 7 апреля. Копию такого приказа предоставил в среду в суд адвокат обвиняемого», — отмечено в публикации.

В марте 2017 года Насиров был задержан НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением, в результате которого государство понесло ущерб на сумму около 2 миллиардов гривен (4,2 миллиона рублей). По версии обвинения, он издал приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. Также чиновнику предъявляют получение рекордной взятки в размере 722 миллионов гривен (1,5 миллиарда рублей).

Ранее на Украине захотели мобилизовать русского космонавта Алексея Зубрицкого, который с 8 апреля находится на Международной космической станции.