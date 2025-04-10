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11:20, 10 апреля 2025Бывший СССР

На Украине суд продлил ограничения для пытавшегося мобилизоваться чиновника

На Украине суд продлил ограничения для чиновника, пытавшегося вступить в ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На Украине суд продлил на два месяца ограничения в отношении экс-главы фискальной службы и кандидата в президенты Украины 2019 года Романа Насирова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что Насиров пытался мобилизоваться в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но был уволен со службы. Суд постановил, что бывший чиновник не должен выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

До этого Насиров мобилизовался в ВСУ со скамьи подсудимых на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины. На этом основании было подано ходатайство о приостановлении делопроизводства.

До этого стало известно, что Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, в результате которого государство понесло ущерб на сумму около 2 миллиардов гривен (4,2 миллиарда рублей ), а также в получении рекордной взятки в размере 722 миллионов гривен (1,5 миллиарда рублей).

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