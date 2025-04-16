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11:36, 16 апреля 2025Экономика

Часть россиян предупредили об аномальных холодах

Вильфанд: На Урале и в Сибири температура будет на 7-11 градусов ниже нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На Урале и в Сибири температура в ближайшие дни будет на семь градусов ниже нормы. Об аномальных холодах часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«В апреле все-таки мы еще фиксируем регионы, где температура ниже нормы на 7 градусов, это определенная опасность для энергетиков», — отметил синоптик. Так, на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе, с четверга по субботу включительно температура будет на семь градусов ниже нормы — столбики термометров опустятся до минус 16 градусов в ночные часы и минус 5 в дневные.

Ночные морозы прогнозируются и в ряде сибирских регионов, включая Омскую, Новосибирскую, Томскую области, где 18-19 апреля температура окажется ниже нормы на семь градусов. В результате показатели термометров ночью опустятся до минус 5-10 градусов. «Очень приличные морозы для этого времени. Аналогичная ситуация в республиках Алтай, Тыва и Хакасия», — поделился информацией специалист. Он рассказал, что в период с субботы по воскресенье там произойдет резкое падение температуры, причем в Хакасии она будет на 11 градусов ниже нормы — минус 10-15 градусов. На севере Иркутской области в выходные воздух охладится до минус 8-12 градусов, что на семь-девять градусов ниже нормы, добавил эксперт.

В Москве во время рабочей недели, напротив, будет аномально тепло. Роман Вильфанд сообщил, что показатели термометров в столице будут на пять градусов выше климатической нормы.

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