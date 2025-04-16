Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:02, 16 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали аномальную неделю

Синоптик Вильфанд заявил, что погода в Москве соответствует второй половине мая
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Global Look Press

В течение рабочей недели погода в Москве будет на пять градусов выше климатической нормы. Аномально теплые дни жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в среду, 16 апреля, воздух прогреется до плюс 19-21 градусов. «В четверг в столице ожидается облачность, небольшие дожди возможны, но все равно будет высокая температура — плюс 16-18 градусов. В пятницу уже плюс 18-20 градусов. Это температуры, которые характерны для второй половины мая», — поделился информацией он. Вильфанд отметил, что и в ночные часы показатели термометров будут высокими: так, в четверг они достигнут плюс шести-восьми градусов, а в пятницу перевалят за 10-градусную отметку. Специалист добавил, что на всей территории европейской части России температурный фон составит около плюс 20 градусов, и связал это с влиянием циклона.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на Пасху в столице прогнозируется до плюс 24 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ у монастыря в Курской области

    Макрон встретится со спецпосланником Трампа после его встречи с Путиным

    Российский уголовник устроил пьяный дебош в магазине и бросил в полицейских гранату

    Число наемников под Часовым Яром сравнялось с числом солдат ВСУ

    Москвичам пообещали аномальную неделю

    25-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной на 27 лет старше

    В Совфеде резко ответили призвавшей не посещать Москву 9 Мая главе дипломатии ЕС

    Названы готовые к уходу с российского рынка бренды автомобилей

    Названы главные опасности при беге для мужчин после 40 лет

    Следствие потребовало ареста зарубившей трех своих детей россиянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости