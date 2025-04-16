Четверо мужчин попались на контрабанде пяти тысяч муравьев

Четверо мужчин попытались вывезти из Кении 5 тысяч муравьев

В аэропорту Кении поймали четырех контрабандистов, которые попытались вывезти из страны тысячи муравьев. Об этом сообщает Reuters.

Двое мужчин из Бельгии, вьетнамец и кениец попались на таможне с 2224 шприцами и пробирками. В каждой емкости лежала вата и ползали одна или две муравьиные матки. Всего у контрабандистов было при себе около пяти тысяч особей. Их рыночная цена составляет приблизительно один миллион кенийских шиллингов (630 тысяч рублей).

В ходе расследования выяснилось, что пробирки и шприцы были рассчитаны на то, что муравьи будут жить там около двух месяцев. Они были сделаны так, чтобы служба безопасности аэропорта не обратила на них внимания. Контрабандисты планировали продать насекомых людям, увлеченным формикариями — террариумами для муравьев.

Среди изъятых насекомых были представители вида Messor Cephalotes. Эти муравьи-жнецы достигают в длину около 20-24 миллиметров и имеют красивую красно-коричнево окраску, поэтому очень популярны среди любителей формикариев. Этот вид обитает в Кении. Сейчас его невозможно купить.

Все четверо мужчин признали свою вину. «Мы приехали сюда не для того, чтобы нарушать какие-то законы. Мы сделали это случайно и по глупости», — заявил в суде один из контрабандистов. Рассмотрение их дела отложили на конец апреля.

Ранее сообщалось, что на границе Мексики и США задержали мужчину, который незаконно попытался ввезти в страну колбасу. Сотрудники таможенной службы обнаружили под инструментами в багажнике 22 палки болонской свиной колбасы общим весом около центнера.

