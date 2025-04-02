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18:19, 2 апреля 2025Из жизни

Мужчина попытался незаконно провезти центнер болонской колбасы через границу

Мужчина попытался провезти центнер колбасы из Мексики в США и попался
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: U.S. Customs and Border Protection

На границе Мексики и США задержали мужчину, который незаконно попытался ввезти в страну колбасу. Об этом пишет MyTwinTiers.com.

В пятницу, 28 марта, 52-летний гражданин США пересекал на машине границу на переходе Paso Del Norte, соединяющем Мексику и Эль-Пасо, штат Техас. Таможенники отправили его на вторичную проверку, обнаружив, что он не задекларировал фрукты и овощи, которые провозил.

Во время этой проверки служебная собака по кличке Харли отреагировала на заднюю часть автомобиля. В результате мужчина попался: сотрудники таможенной службы обнаружили под инструментами в багажнике 22 палки болонской свиной колбасы общим весом около центнера. Кроме того, в центральной консоли автомобиля были найдены 60 рецептурных таблеток. За это нарушение водитель получил штраф.

Колбасу изъяли и уничтожили в соответствии с правилами Министерства сельского хозяйства США. Против мужчины возбуждено дело о контрабанде. Ему грозит штраф до десяти тысяч долларов.

Как оказалось, это уже второй случай за два месяца, когда этот мужчина пытается провезти колбасу из Мексики в США через порт Эль-Пасо. В январе таможенники изъяли у него 55 палок незадекларированной колбасы.

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Ранее сообщалось, что в США таможенники изъяли на границе с Мексикой груз наркотиков на 31 миллион долларов. Запрещенные вещества были спрятаны в грузе болгарского перца.

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