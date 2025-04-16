Дубинский: Целью Зеленского является ликвидация украинской государственности

Целью президента Украины Владимира Зеленского является ликвидация украинской государственности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«На сегодня я вижу цель Зеленского в полной ликвидации украинской государственности путем создания условий или для развала страны, или для проигрыша России», — написал Дубинский.

Он отметил, что Зеленский желает уничтожить юридическую структуру Украины, чтобы впоследствии «не нести ни перед кем никакой ответственности».

Ранее Дубинский призвал Зеленского начать общаться с Вашингтоном на «языке выгоды», чтобы продолжать получать помощь. Он подчеркнул, что президенту следует отказаться от истерик и шантажа, поскольку это приведет к дипломатической изоляции.