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22:35, 14 апреля 2025Бывший СССР

Зеленского призвали отказаться от истерик и шантажа в переговорах с США

Дубинский: США устали от Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

США устали от президента Украины Владимира Зеленского, который пытается добиться желаемого с помощью шантажа и истерик. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что Зеленский ведет себя как актер, путая сцену с реальностью, в то время как его американский коллега Дональд Трамп говорит четко и по делу. Чтобы продолжать получать помощь, украинскому президенту следует начать общаться с Вашингтоном на «языке выгоды», считает Дубинский.

«Ставка Зеленского на шантаж и истерику — это путь в дипломатическую изоляцию. Настоящие союзники — не те, кто жмет руку в Брюсселе, а те, кто может остановить войну. И имя этого человека — Дональд Трамп», — подытожил он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты. Он указал, что «войну не начинают против кого-то, кто в 20 раз больше», надеясь, что люди дадут ракеты.

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