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11:58, 16 апреля 2025Ценности

Дочь популярной телеведущей опубликовала фото в прозрачном нижнем белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Амелия Грей Хэмлин

Амелия Грей Хэмлин. Фото: @ameliagray

Американская модель Амелия Грей Хэмлин показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала перед камерой в прозрачном нижнем белье. Так, она позировала в крошечном кружевном бюстгальтере и трусах-шортах, под которые надела белые стринги.

Кроме того, 23-летняя манекенщица примерила атласный черный халат и кожаные сапоги выше колена в тон.

Ранее в апреле Амелия Грей Хэмлин посетила мероприятие бренда H&M в Лос-Анджелесе в прозрачных микрошортах.

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