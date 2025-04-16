Экс-глава ЦБ предрек сохранение ключевой ставки

Экс-глава ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки в 21 % в апреле

Центробанк на заседании 25 апреля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Об этом заявил экс-глава Банка России Сергей Дубинин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, сейчас нет отчетливого тренда на снижение инфляции. «То есть где-то за полгода станет понятно, все-таки есть снижение инфляции или нет», — подчеркнул он.

Дубинин уточнил, что на июньском заседании может быть поднят вопрос о снижении ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году около 60 процентов россиян задумываются об оформлении потребительских кредитов и лишь 12 процентов рассматривают ипотеку — из них более половины (54 процента) готовы лишь к ставкам в 15-18 процентов.