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01:13, 16 апреля 2025Россия

В России допустили изменение расчета компенсации семьям погибших военных

В Госдуме рассмотрят изменение расчета компенсации семьям погибших военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается исключить требование, в рамках которого при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывается погибший военнослужащий. Об этом пишет РИА Новости.

Документ внесут депутаты во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым. Авторы инициативы напомнили, что расчет ежемесячной денежной компенсации сейчас осуществляется с учетом количества членов семьи, включая погибшего военнослужащего.

«Тем самым уменьшается размер выплаты, причитающийся членам его семьи, что является необоснованным», — отметили они.

Ранее единовременные выплаты участникам специальной военной операции (СВО) увеличили еще в одном регионе России — Волгоградской области.

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