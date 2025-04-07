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10:21, 7 апреля 2025Россия

Единовременные выплаты участникам СВО увеличили еще в одном регионе России

В Волгоградской области увеличили единовременную выплату участникам СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Единовременные выплаты участникам специальной военной операции (СВО) увеличили еще в одном регионе России — Волгоградской области. Такое решение принял губернатор области Андрей Бочаров, сообщает портал V1.RU.

По информации издания, размер выплаты после увеличения составит 1,7 миллиона рублей.

Ранее при заключении контракта с Вооруженными силами России военнослужащим полагалась единовременная выплата размером в 1,4 миллиона, таким образом сумму подняли на 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что выплату за контракт на участие в СВО подняли в Свердловской области.

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