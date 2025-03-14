В российском регионе выплату новобранцам СВО увеличили на миллион рублей

В Свердловской области новобранцам СВО будут платить 2,9 миллиона рублей

В Свердловской области новобранцам специальной военной операции (СВО) будут платить 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Речь идет об увеличении региональной выплаты, которую повысили ровно на миллион рублей. До этого добровольцам, заключившим контракт в Свердловской области, из средств регионального бюджета платили 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, с учетом федеральной выплаты новобранцы будут гарантированно получать 2,9 миллиона рублей. К этому может быть прибавлена сумма, назначаемая муниципалитетами.

Ранее выплату при заключении контракта с Минобороны сразу в 2,5 раза увеличили власти Иркутской области.