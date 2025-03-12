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11:53, 12 марта 2025Россия

В российском регионе в 2,5 раза увеличат выплату для новобранцев СВО

В Иркутской области в 2,5 раза увеличат выплату для добровольцев СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Иркутской области в 2,5 раза увеличат размер выплаты для добровольцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает местное издание «НИА Байкал».

Размер увеличенной выплаты составит один миллион рублей. Сейчас новобранцы, ушедшие на СВО с территории региона, получают 400 тысяч рублей.

По словам председателя регионального Заксобрания Александра Ведерникова, в 2024 году выплату увеличили вдвое — с 200 до 400 тысяч рублей. «Это важная инициатива», — подчеркнул он.

В февраля 2025 года выплаты добровольцам СВО увеличили в Воронежской области.

ЖЗЛ
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