В российском регионе в 2,5 раза увеличат выплату для новобранцев СВО

В Иркутской области в 2,5 раза увеличат выплату для добровольцев СВО

В Иркутской области в 2,5 раза увеличат размер выплаты для добровольцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает местное издание «НИА Байкал».

Размер увеличенной выплаты составит один миллион рублей. Сейчас новобранцы, ушедшие на СВО с территории региона, получают 400 тысяч рублей.

По словам председателя регионального Заксобрания Александра Ведерникова, в 2024 году выплату увеличили вдвое — с 200 до 400 тысяч рублей. «Это важная инициатива», — подчеркнул он.

В февраля 2025 года выплаты добровольцам СВО увеличили в Воронежской области.