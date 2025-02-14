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09:29, 14 февраля 2025Россия

В российском регионе вдвое увеличили выплату за привлечение бойцов на СВО

В Воронежской области за привлечение бойцов на СВО заплатят 150 тысяч рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Воронежской области выплату за привлечение бойцов на специальную военную операцию (СВО) на Украине увеличили вдвое. Ее размер достиг 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

«Увеличены единовременные выплаты гражданам, которые помогают будущим защитникам Родины поступить на военную службу (...) Их работа требует внимания к кандидатам, знания актуальных критериев отбора и мер поддержки, готовности оказывать помощь», — уточнили в областной администрации.

Изначально за помощь в наборе новобранцев в регионе платили 50 тысяч рублей. В ноябре 2024 года за эту работу стали платить 75 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев размер выплаты снова вырос — на этот раз до 150 тысяч рублей.

Ранее в Самарской области более чем в шесть раз увеличили выплату за привлечение бойцов на СВО — с 15 до 100 тысяч рублей.

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