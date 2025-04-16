Готовивших диверсию в воинской части Подмосковья внесли в число террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов братьев Мельниковых и Михеева

Трех участников украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), виновных в подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье, внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Братья-близнецы Тимофей и Матвей Мельниковы получили 19 и 20 лет лишения свободы, их сообщник Юрий Михеев проведет три года в тюрьме и еще четыре года в колонии строгого режима.

Помимо покушения на диверсию, братья также осуждены по статьям 275 («Госизмена») и 205.5 («Участие в террористической организации») УК РФ. Свою вину они признали.

Согласно показанию одного из свидетелей, до попытки сжечь технику в воинской части осужденные следили за сотрудником ФСБ в подмосковной Лобне, чтобы заминировать его автомобиль. Перед задержанием один из братьев приобрел три литровые банки керосина, бутылку моторного масла, а также показал ему фотографии военной техники, сделанные на мобильный телефон.