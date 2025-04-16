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20:17, 16 апреля 2025Из жизни

Илон Маск предложил матери своего ребенка 15 миллионов долларов и получил отказ

Илон Маск обещал заплатить 15 миллионов долларов матери своего ребенка
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер заявила, что миллиардер Илон Маск предложил ей миллионы долларов за молчание об их ребенке. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам Сент-Клер, Маск обещал заплатить ей 15 миллионов долларов и затем дополнительно выплачивать по 100 тысяч долларов в месяц. Для этого нужно было скрывать, кто был отцом ее ребенка, пока тому не исполнится 21 год. Кроме того, ей следовало избегать негативных высказываний о Маске.

Договор ставил перед Сент-Клер и другие условия. В частности, Маск хотел, чтобы в свидетельстве о рождении не было его имени, ребенок появился на свет путем кесарева сечения и избежал обрезания. Сент-Клер согласилась только на требование, касающееся свидетельства о рождении. На все остальные просьбы Маск получил отказ.

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Сент-Клер утверждает, что матери других детей миллиардера, в том числе певица Граймс и топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис, получили сходные предложения.

Ранее Сент-Клер заявила, что Илон Маск настаивал на сохранении тайны и на время беременности изолировал ее в роскошной нью-йоркской квартире.

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