Ким Чен Ын открыл новые многоэтажки и попросил прощения

Ким Чен Ын открыл новый квартал высокоэтажных жилых домов в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл новый квартал высокоэтажных жилых домов в Пхеньяне и встретился с будущими новоселами. Об этом сообщает ЦТАК.

«Пятнадцатого апреля в торжественной обстановке состоялась церемония завершения строительства жилых домов на 10 тысяч квартир — третьей очереди жилищного строительства в районе Хвасон», — утверждается в публикации.

На опубликованных снимках северокорейский лидер обнимается с будущими жителями многоэтажек. По данным агентства, Ким Чен Ын попросил у них прощения за то, что не предоставил новые дома ранее. По случаю ввода в эксплуатацию нового жилого квартала был устроен концерт. Согласно обнародованным кадрам, для прибытия на мероприятие лидер КНДР воспользовался автомобилем Aurus, подаренным президентом России Владимиром Путиным.

В октябре 2024 года Ким Чен Ын также приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на подаренном автомобиле Aurus.