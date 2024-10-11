Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Ким Чен Ын приехал на торжества в честь 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что по данному случаю в Центральной школе по подготовке кадров прошел концерт, а в Центральной школы по подготовке кадров — торжественный банкет. Компанию северокорейскому лидеру составила его дочь. В качестве гостей также присутствовали ведущие сотрудники посольства России в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.

Ранее Ким Чен Ын высоко оценил характеристики машины и поблагодарил Путина. Отмечается, что после вручения подарка государственные лидеры «по очереди управляли роскошным автомобилем».