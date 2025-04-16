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16:27, 16 апреля 2025Культура

Козловский вернется на Первый канал перед Пасхальным богослужением

Фильм с Данилой Козловским впервые за долгое время покажут на Первом канале
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли покажут на Первом канале накануне Пасхи. Об этом стало известно из программы передач на официальном сайте телеканала.

Долгое время проекты с участием актера, который на время уезжал из России из-за критики специальной военной операции (СВО), не показывались на федеральных каналах. Сообщается, что фильм можно будет увидеть в субботу, 19 апреля, в 18:25, за несколько часов до начала прямой трансляции Пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя.

«Это кино о сложном, больном, трагическом, но одновременно счастливом чувстве любви», — цитирует слова Данилы Козловского сайт Первого канала.

Ранее сообщалось, что актер Козловский заявил о закрытом споре с Бородиным по обвинениям в экстремизме. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывал проверить артиста на дискредитацию армии и критику СВО.

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